Det kan godt være, at vi i Danmark jubler over det danske landsholds kvalifikation til EM - det gør de ikke i Sverige.

»Det var ærgerligt. Det var det eneste, jeg på forhånd tænkte på,« siger Kristoffer Olsen.

Den svenske landsholdsspiller giver den mening til kende over for Aftonbladet til kende af en bestemt grund:

Det danske værtsskab ved den kommende EM-slutrunde næste år.

Glade danske spillere oven på kvalifikationen. Knap så glade var de på den anden side af Øresund. Foto: LORRAINE O'SULLIVAN Vis mere Glade danske spillere oven på kvalifikationen. Knap så glade var de på den anden side af Øresund. Foto: LORRAINE O'SULLIVAN

Her lå det på forhånd helt fast, at Gruppe B skal spilles i København og russiske Sankt Petersburg. Begge byer ligger i geografisk afstand ganske tæt på Sverige og de svenske fans.

»København og Sankt Petersburg havde været fantastisk,« som den svenske landsholdsangriber Marcus Berg også har sagt til Aftonbladet.

Med den danske EM-deltagelse kan det ikke lade sig gøre for Sverige at spille i de to byer.

EM-deltagere, der samtidig er værtsnationer, er sikret at spille deres gruppekampe på hjemmebane. Og da Danmark og Sverige begge befinder sig i seedningslag 3 til slutrunden, kan de altså ikke ende i samme gruppe.

EM-overblik Der skal 24 lande med til slutrunden. De fordeler sig således. England (Gruppe A-etter) - og vært

Tjekkiet (Gruppe A-toer)

Ukraine (Gruppe B-etter)

Portugal (Gruppe B-toer)

Holland (Gruppe C-etter eller -toer)

Tyskland (Gruppe C-etter eller -toer)

Schweiz (Gruppe D-etter)

Danmark (Gruppe D-toer) - og vært

Kroatien (Gruppe E-etter)

Ungarn/Wales/Slovakiet (Gruppe E-toer)

Spanien (Gruppe F-etter)

Sverige (Gruppe F-toer)

Polen (Gruppe G-etter)

Østrig (Gruppe G-toer)

Frankrig (Gruppe H-etter)

Tyrkiet (Gruppe H-toer)

Belgien (Gruppe I-etter)

Rusland (Gruppe I-toer)

Italien (Gruppe J-etter)

Finland (Gruppe J-toer) De sidste fire hold findes i Nations League-play-off-kampene til marts, hvor der deltager hele 16 hold.

Det betyder omvendt også, at Danmark helt sikkert kommer i gruppe med Rusland (fra seedningslag 2). Og det betyder også, at Belgien kommer i Danmarks gruppe fra seedningslag 1 (fordi de øvrige hold her er værtsnationer og altså ender i andre grupper - og fordi Ukraine af politiske årsager ikke kan ende i samme gruppe som Rusland).

Ja, det er en smule forvirrende. Og det synes den svenske landstræner også:

»Det her EM er lidt underligt planlagt, så jeg har egentlig ikke kigget så meget frmead,« siger Janne Andersson til Aftonbladet.

Lodtrækningen til EM-slutrunden finder sted 30. november i Bukarest.