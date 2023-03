Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den vilde trænerjagt er allerede sat ind i FC Midtjylland, efter at klubben tirsdag fyrede spanske Albert Capellas.

Flere medier skriver, at midtjyderne er meget tændte på norske Per-Mathias Høgmo, der for nyligt førte BK Häcken til et meget overraskende svensk mesterskab.

Ekstra Bladet melder endda, at den 63-årige nordmand allerede i dag skulle befinde sig i Herning for at forhandle en kontrakt på plads.

Men det undrer man sig over i BK Häcken.

Per-Mathias Hogmo. REUTERS/David W Cerny Foto: DAVID W CERNY Vis mere Per-Mathias Hogmo. REUTERS/David W Cerny Foto: DAVID W CERNY

»Den eneste kommentar, vi har, er, at det ikke er rigtigt. Han er på plads i Gøteborg og træner faktisk holdet lige nu,« siger BK Häckens sportschef, den tidligere AaB- og Brøndby-spiller Martin Ericsson.

Har I hørt fra FC Midtjylland?

»Nej, det har vi ikke.«

FC Midtjylland fyrede Albert Capellas i kølvandet på søndagens choknederlag hjemme til Superligaens nummer sidst, Lyngby. Et nederlag, der gør det meget svært for midtjyderne at ende i top-6, når grundspillet afsluttes på søndag.