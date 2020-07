Tilhængere af fodboldklubben Mjällby er dukket op nær stadion trods fortsatte coronarestriktioner i Sverige.

Den svenske fodboldklub Mjällby har valgt at opstille afspærring ved sit stadion for at forhindre nysgerrige tilhængere i at dukke op.

Det oplyser klubchef Fredrik Danielsson.

I Sverige er der forbud mod at samles mere end 50 mennesker på grund af det igangværende udbrud af coronavirus. Derfor er det heller ikke tilladt for tilskuere at overvære fodboldkampe på stadion.

Alligevel har tilhængere af Mjällby, der spiller i den bedste svenske fodboldrække, Allsvenskan, den seneste tid vist sig ved stadion.

Her har de blandt andet ved hjælp af stiger forsøgt at få et glimt af kampene.

Det får nu Mjällby til at tage aktion.

»Desværre er der nogle tilhængere, der bringer vores mulighed for at spille fodbold i fare. Så vi tænkte, at hvis vi kunne gøre stedet mindre attraktivt, så ville vi gøre det,« siger Fredrik Danielsson til radiostationen P4 Blekinge.

Mjällby møder torsdag Elfsborg på hjemmebane. Her vil der være opstillet en stor afspærring rundt om hele banen.

Allsvenskan blev skudt i gang i midten af juni. Mjällby har hentet 13 point i sæsonens første ni kampe og ligger i midten af tabellen.

Udbruddet af coronavirus har ramt Sverige hårdere end de øvrige nordiske lande. Sverige valgte under udbruddets første tid ikke at indføre de samme slags strenge restriktioner, som man eksempelvis har set i Danmark.

Sverige har bekræftet 5667 døde med coronavirus. Til sammenligning har Danmark bekræftet 611 døde med coronavirus.

/ritzau/TT