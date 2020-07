Flere Örebro-spillere kastede op inden kamp i Allsvenskan, men meldte sig friske til at spille kampen.

Den svenske fodboldklub Örebro SK er havnet i en penibel sag, hvor klubben beskyldes for at have brudt coronarestriktionerne i Allsvenskan.

Derfor er klubben nu blevet anmeldt til ligaens disciplinærudvalg. Det siger chefen for kampdelegerede i Sveriges pendant til Divisionsforeningen, Per Eliasson, til Expressen.

Det er Örebros cheftræner, Axel Kjäll, der har forårsaget uroen med en udtalelse efter søndagens 1-2-nederlag ude til Sirius. Efter kampen sagde træneren, at flere spillere havde haft det dårligt inden kampen.

- Det var en speciel kamp, for vi havde fire eller fem spillere, som kastede op. Nogen fik det dårligt i bussen, andre på stadion. Flere havde det dårligt og kastede op. Mange kæmpede sig igennem det, og nogle af dem spillede 90 minutter, sagde træneren til lokalavisen Nerikes Allehanda.

Udmeldingen harmonerer ikke med, at alle hold som følge af coronarestriktioner inden hver kamp skal udfylde en erklæring om, at alle spillere og ledere i truppen er friske.

Den erklæring skal afleveres til hjemmeholdets læge, som endeligt skal godkende, at udeholdets spillere og stab må gå ind på det stadion, hvor kampen spilles.

Derfor kom det også noget bag på den ansvarlige læge for Sirius, da han blev overbragt citaterne fra Örebros cheftræner.

- Hvad? Hvad siger du? Det er helt nyt for mig. Örebro henvendte sig til mig tre gange for at sige, at alle spillere og ledere var friske. Den information fik jeg på en mail dagen før kamp, en sms på kampdagen og på en fysisk liste en time før kampstart, siger lægen Jakob Johansson til TT.

Han fortæller, at hvis han havde hørt om de opkastende spillere, ville han have nægtet dem adgang til stadion.

Örebro har efterfølgende forklaret, at klubbens ræsonnement var, at spillerne var ramt af madforgiftning.

Klubben siger, at det er muligt, at den har begået en fejl, og at den nu vil undersøge forløbet for at kunne vurdere, om den skulle have handlet anderledes.

Danskeren Andreas Skovgaard spiller for Örebro. Den tidligere FC Nordsjælland-stopper var på banen i hele kampen mod Sirius.

