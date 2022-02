Den svenske fodboldverden er i sorg, da en af landets helt store målmandsprofiler er gået bort.

Ronnie Hellström sov stille ind søndag morgen og blev 72 år gammel.

Det skriver flere svenske medier, herunder Expressen.

Hellström, som var omgivet af sin familie til det sidste, var en enorm stjerne i 1970'erne, hvor mange anså ham som en af verdens allerdygtigste målmænd.

Således vandt han den prestigefyldte svenske Guldbollen - som kårer landets bedste spiller - flere gange. Det gjorde han både i 1971 og igen i 1978. Derudover blev han kåret som verdens bedste målmand.

Det seneste år har dog været et hårdt et af slagsen for Ronnie Hellström.

I marts 2021 fik han nemlig en livsomvæltende og brutal diagnose. Han fik at vide, at han havde fået en tumor i spiserøret, og knap et år senere tog kræftsygdommen ham med.

Hammarby-legenden fortalte først om sygdommen i november og kom i livsforlængende behandling, da det stod klart, at sygdommen ikke kunne kureres.

Ronnie Hellström spillede blandt andet i Hammarby og tyske Kaiserslautern. Han indstillede karrieren i 1989.