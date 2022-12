Lyt til artiklen

Den svenske fodboldstjerne Nilla Fischer har i en alder af 38 år besluttet, at hun har snøret sine fodboldstøvler for sidste gang.

Hun oplyser i et Instagram-opslag, at fodboldkarrieren er definitivt slut:

'Det er tid for mig til at sige farvel til min første store kærlighed. Det har været den mest fantastiske oplevelse i så mange år.'

'Tak for alt, jeg vil savne det så meget, men jeg nødt til at lytte til min krop og forberede det næste kapitel i mit liv,' skriver hun afslutningsvis.

Nilla Fischer under en landskamp for Holland i 2019. Foto: FRANCK FIFE Vis mere Nilla Fischer under en landskamp for Holland i 2019. Foto: FRANCK FIFE

Og Nilla Fischers næste kapitel er allerede på plads.

Over for nyhedsbureauet TT fortæller hun, at hun nu skal i gang med at uddanne sig som politibetjent:

»Det er skræmmende, men det bliver også en spændende udfordring.«

»Jeg kunne have spillet fodbold hele livet, hvis min krop kunne holde til det, men det er på tide at give sig. Jeg har haft en del skader på det sidste, og det er vel et tegn på, at jeg ikke holder til det længere,« siger hun til TT ifølge NRK.

Nilla Fischer har siden 2001 spillet 194 landskampe for Sverige. Hun stoppede i september. Med landsholdet har hun vundet to VM-bronzemedaljer og OL-sølv i 2016.

Hun spiller i øjeblikket hos Linköpings, tidligere har hun spillet i VfL Wolfsburg.