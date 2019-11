Ifølge norsk medie koster det SvFF 104.000 schweiziske franc, at det mindreårige spillere er registreret.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har ifølge det norske medie idrettspolitikk.no idømt Det Svenske Fodboldforbund (SvFF) en bøde på 104.000 schweiziske franc.

Det svarer til cirka 700.000 danske kroner.

Idrettspolitikk.no har gennemgået en række dokumenter fra Fifas Disciplinærkomité, der blev offentliggjort i sidste uge.

Af dem fremgår det blandt andet, at det svenske forbund fik bøden 25. juni, fordi det har tilladt, at 54 mindreårige spillere fra 15 forskellige lande er blevet registreret i Sverige.

De er registreret i perioden 2014-2016. Nogle er registreret med professionelle kontrakter, mens andre er amatører. Otte af de 54 er nordmænd, mens en enkelt er dansker.

For at registrere sig i et andet land skal en spiller være over 18 år eller have boet i landet i fem år, skriver Fifa. SvFF skulle derfor have søgt om tilladelse i alle 54 tilfælde.

SvFF har over for Fifa forsvaret sig med, at mange af spillerne har været i Sverige som skoleelever eller studerende. Ud fra EU-lovgivningen troede fodboldforbundet derfor, at spillerne havde krav på skolegang i Sverige og mulighed for at spille fodbold i svenske klubber.

Det svenske forbund understreger desuden, at kontrakterne var midlertidige, og at spillerne blev registreret i den tro, at det var inden for reglementet.

