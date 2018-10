En svensk dommer blev truet på livet over sms efter at have dømt en kamp i Allsvenskan.

En unavngiven dommer i Sveriges bedste fodboldrække, Allsvenskan, har fået beskyttelse af politiet, efter at han er blevet truet på livet i en sms efter en ligakamp.

Det skriver den svenske avis Aftonbladet.

I beskeden fra en vred fodboldfan til dommeren stod der, "du lever ikke længe, hvis det er dig, der er dommeren", mens hans navn og hjemmeadresse også stod i beskeden.

Dommeren siger til politiet, at han tidligere er blevet kritiseret efter dårlige kampe, men at han aldrig har været udsat for trusler mod sig selv og sin familie.

Dommeren modtog dødstrusler efter en kamp i Allsvenskan. Han kontaktede straks sikkerhedschefen i Det Svenske Fodboldforbund, Martin Fredman, som koblede politiet på sagen.

Politiet sørgede for, at dommeren blev eskorteret væk fra stadion og kørt til en sikker adresse.

- Vi har rutiner for at tage hånd om sikkerheden for dommerteams og deres pårørende, siger Martin Fredman til avisen Expressen.

Dommeren har ikke selv ønsket at udtale sig om sagen, skriver Aftonbladet.

/ritzau/