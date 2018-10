Den svenske fodboldprofil Labinot Harbuzi er død. Det bekræfter hans tidligere klub Malmö FF torsdag.

Labinot Harbuzi blev kun 32 år.

Den tidligere U21-landsholddspiller faldt torsdag formiddag om i sit hjem, skriver Aftonbladet. Han fik hjerte -og lungemassage og blev hentet af en ambulance, mens hans liv stod ikke til at redde.

Labinot var et af de helt store håb i svenske fodbold i starten af 00'erne, og allerede som 15-årig skiftede han fra Malmö FF til den hollandske storklub Feyenoord. Her havde tæt kontakt til stjernen Zlatan Ibrahimovic, der blev en slags rådgiver for den unge svensker.

1986 – 2018



Malmö FF har sorg.



Vila i frid, Labinot Harbuzi.https://t.co/EhsSc8FooE pic.twitter.com/Uz944T28Xf — Malmö FF (@Malmo_FF) October 11, 2018

En håndfuld år senere vendte den teknisk begavede midtbanespiller dog tilbage til Malmö, hvor han slog igennem på klubbens Allsvenska-hold. I alt nåede han 44 kampe for de blåhvide, inden turen igen gik udlands.

Denne gang til Tyrkiet, hvor han spillede for klubberne Gençlerbirliği og Manisaspor.

Senere endte han i malaysisk fodbold. Siden 1. januar 2017 var han klubløs, men i et interview for nyligt insisterede han på, at karrieren ikke var ovre.

Labinot Harbuzi nåede seks kampe for det svenske U21-landshold.