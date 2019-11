Alexander Isak udtrykker glæde for støtten fra holdkammerater, efter at han blev udsat for racistiske tilråb.

De svenske landsholdsspillere var blevet informeret om, at der kunne komme racistiske tilråb under EM-kvalifikationskampen ude mod Rumænien.

Det fortæller de ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Med en 2-0-sejr blev EM-billetten booket for de svenske fodboldherrer.

Men deres festaften blev skæmmet af racistiske tilråb fra tilskuerpladserne mod indskifteren Alexander Isak.

- Det er klart, at det er trist lige nu, men vi var forberedt på, at det kunne ske, siger Isak til svensk TV4 ifølge TT.

Den svenske angriber havde i øvrigt kun ros til overs for dommerens håndtering af situationen, som medførte en kortvarig afbrydelse af kampen:

- Jeg spurgte, om han hørte noget. Et par minutter senere annullerede han kampen. Så sagde han, at han havde hørt noget igen, og at "næste gang afbryder jeg kampen", siger Isak til TV4.

- Det varmer faktisk.

Under afbrydelsen kom der også en advarsel til publikum via højttalerne.

Den svenske profil Emil Forsberg er blandt de holdkammerater, som efterfølgende har udtrykt støtte til Isak.

- Det er utroligt beklageligt. Det burde ikke ske. Vi var blevet informeret og vidste, at det kunne ske. Men det gjorde en forskel, at der blev sagt noget i højttalerne, siger Forsberg efter kampen ifølge TT.

- Det er det vigtige - at man ikke bare "fortsætter med at spille fodbold". Dette har intet at gøre med fodbold, siger han.

Netop Forsberg var i oplæggerens rolle til Sveriges første mål, der blev sat ind af Marcus Berg. Det andet mål blev scoret af Robin Quaison.

/ritzau/