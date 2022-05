Det er kommet frem, at homoseksuelle par ikke er velkomne på flere hoteller i Qatar, når der i slutningen af året er VM i Fodbold i landet.

Det løftede flere medier sløret for – heriblandt DR – da de kunne beskrive, hvordan homoseksualitet bliver undsagt på i hvert fald tre af de hoteller, som FIFA anbefaler, at fodboldfans benytter i Qatar.

DR, og medierne NRK og SVT, har ringet og præsenteret sig som et nygift, mandligt svensk par, der ønskede at leje et værelse, og her kom der flere steder en klokkeklar afvisning tilbage. Undersøgelsen har de igangsat på baggrund af, at homoseksualitet er ulovligt i Qatar og kan give op til syv års fængsel.

Nu svarer Qatars leder, emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, på den massive kritik, som Qatar har været udsat for efter tre hoteller i landet, The Torch Doha, Magnum Hotel & Suites Westbay samt Wyndham Grand Regency, sagde nej til at tage imod homoseksuelle gæster.



»Vi forventer, og vi ønsker, at folk respekterer vores kultur«, sagde Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani ifølge Reuters fredag ​​i Berlin, da han blev spurgt ind til homoseksuelle, der vil tage til landet for at overvære slutrunden.

Ørkenstaten med det muslimske flertal skal være vært for det første verdensmesterskab i fodbold i Mellemøsten.

Hoteller, der er på den officielle liste over anbefalet indkvartering til VM 2022 i Qatar, er forpligtet til at byde gæster velkommen på en 'ikke-diskriminerende måde', sagde FIFA tidligere på måneden.

»FIFA er overbevist om, at alle nødvendige foranstaltninger vil være på plads, så LGBTQI+-fans kan nyde turneringen i et vedkommende og sikkert miljø, ligesom alle andre,« lyder det i en mail til de tre medier fra FIFA.

Direktøren i Dansk Boldspil-Union, Jakob Jensen, har set resultaterne af undersøgelsen og kritiserer VM-værten.

»Det er langt ude. Vi synes, at det er skuffende. Det er skuffende over for de fans, som skal rejse til VM, at de ikke kan føle sig sikre på at få et hotel, uanset hvilken seksualitet de måtte have, siger han til DR.