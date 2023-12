Manchester United førte 2-0 og 3-1 over Galatasaray, men måtte alligevel nøjes med det ene point.

Manchester Uniteds mulighed for at avancere i Champions League hænger i en tynd tråd efter endnu et defensivt skibbrud på en europæisk udebane onsdag aften.

Trods 2-0- og 3-1-føring i Istanbul måtte den engelske storklub nøjes med 3-3 mod Galatasaray og skal nu bruge hjælp for at komme videre fra gruppe A.

For FC København er det til gengæld et perfekt resultat. Uanset resultatet mod Bayern München senere onsdag vil holdet have afgørelsen i egne hænder hjemme mod Galatasaray om to uger.

At Manchester United blot har samlet fire point i fem kampe er ikke overraskende, med tanke på at holdet har lukket henholdsvis 4, 4 og 3 mål ind i tre kampe på fremmed græs.

Defensiven virker fortsat alt andet end skudsikker, og nemmere bliver det ikke, når målmand Andre Onana laver halvandet drop, som tilfældet var onsdag aften.

Det startede ellers forrygende for englænderne, der havde Rasmus Højlund med igen efter en mindre skadespause.

Efter 17 minutter var United allerede to mål foran og lignede et hold, der red videre på de senere ugers succesbølge.

Den første fuldtræffer faldt efter fikst småspil med Bruno Fernandes som dirigent. Bolden endte hos Alejandro Garnacho, der tog et træk og kanonerede kuglen op i nettaget fra tæt hold.

Garnacho fejrede scoringen med at tysse på publikum, hvilket ikke overraskende gjorde ham upopulær i den tyrkiske heksekedel.

Kort efter var den gal igen, og på ny var det Bruno Fernandes, der tiltvang sig hovedrollen. Portugiseren tog sigte fra 20 meter og bragede bolden i nettet til 2-0 bag en chanceløs Fernando Muslera.

Galatasaray fik nyt håb efter en halv time ved Hakim Ziyech, der reducerede direkte på frispark.

Bolden var placeret i "målmandssiden" og ville formentlig være havnet i armene på Andre Onana, hvis ikke United-keeperen havde taget et kostbart skridt til venstre.

Kort inde i anden halvleg blev gæsternes tomålsforspring dog genetableret. Scott McTominay ekspederede bolden i nettet fra tæt hold efter et hårdt indlæg fra Aaron Wan-Bissaka.

Det lignede færdigt arbejde, men Andre Onana hjalp tyrkerne tilbage i kampen efter en god time. Camerouneren fumlede Hakim Ziyechs dårligt placerede frisparksbold ind over stregen, og så kom larmen tilbage i gryden i Istanbul.

United-keeperen kunne til gengæld intet stille op, da tyrkerne udlignede 20 minutter før tid. Indskiftede Kerem Aktürkoglu sendte bolden ind i det korte hjørne med et velplaceret skud til kampens sidste scoring.

Du kan genopfølge den vigtige kamp i LIVE-bloggen her: