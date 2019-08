FC København møder Young Boys fra Schweiz, hvis det lykkes at slå Røde Stjerne i CL-kvalifikationen.

Young Boys fra Schweiz kan blive den sidste stopklods for FC København på vejen mod Champions Leagues gruppespil.

Det blev afgjort mandag i en lodtrækning foretaget af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

For at spille sig frem til fjerde og sidste kvalifikationsrunde i Europas største klubturnering skal Ståle Solbakkens danske mesterhold dog først forbi serbiske Røde Stjerne.

Tirsdag aften venter det første opgør mod Røde Stjerne i Beograd, inden serberne i næste uge besøger Parken i København.

FCK deltog senest i Champions League-gruppespillet i 2016/17-sæsonen, hvor holdet sluttede på tredjepladsen i en gruppe med FC Porto, Leicester og Club Brugge.

I sidste sæson kvalificerede FCK sig til gruppefasen i Europa League. Det blev til en sidsteplads i gruppen bag Zenit Sankt Petersborg, Slavia Prag og Bordeaux.

Det danske mesterhold har i denne sæson fået en noget nær perfekt start med fire sejre i Superligaen.

Derudover er det blevet til to sejre i Champions League, hvor walisiske The New Saints blev nedlagt to gange i anden kvalifikationsrunde.

