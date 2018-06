Portugal vil slutte øverst i gruppe B ifølge verdensstjernen Cristiano Ronaldo, der scorede i 1-0-sejr onsdag.

Rostov. Cristiano Ronaldo er blæst afsted ved VM i Rusland med fire scoringer i to gruppekampe.

Real Madrid-stjernen er dog langt fra tilfreds, og Ronaldo jagter forbedringer og en førsteplads til Portugal i gruppe B.

- Vores forventning er at fortsætte arbejdet og forsøge at forbedre os i gruppespillet. Vi er der næsten (ottendedelsfinalen, red.), og vi må se. Vi tager en kamp af gangen, men vi vil forsøge at vinde gruppen, siger Ronaldo ifølge AFP.

Onsdag gik det ud over Marokko, som blev besejret 1-0 efter en scoring af Ronaldo, der også scorede hattrick, da Portugal i første runde spillede 3-3 mod Spanien.

Dermed er samtlige Portugals scoringer ved det VM sat ind af verdensstjernen.

-Jeg er virkelig glad. Det vigtigste var, at vi vandt kampen og fik de tre point. Vi vidste, at vi kunne ryge ud, hvis vi tabte kampen, og vi vidste, at Marokko ville give alt.

- Det var overraskende i begyndelsen, fordi de var så stærke, men jeg fik scoret, og det var perfekt for mig, siger Ronaldo.

Real Madrid-profilen har normalt et godt øje til rekorder, og sådan en leverede han også onsdag.

Målet mod Marokko betød, at Ronaldo nåede op på 85 mål for Portugal, hvilket gør ham til den mest scorende europæer i landsholdssammenhæng.

Tidligere havde den ungarske legende Ferenc Puskas rekorden fra 1956, men den tangerede Ronaldo, da han udlignede til 3-3 mod Spanien.

Portugals landstræner, Fernando Santos, var i det muntre hjørne efter sejren, da han blev bedt om at kommentere Ronaldos succes ved VM.

- Han har en fantastisk træner.

- Cristiano er ligesom portvin. Han ved, hvordan han skal forbedre sig i forhold til sin alder og være på sit bedste niveau. Han udvikler sig konstant modsat så mange andre spillere. Han kender sig selv, og han ved, hvad han er i stand til, siger Fernando Santos.

Med sejren i Moskva har Portugal fire point for to kampe i gruppe B, mens ineffektive Marokko er uden point før sin sidste kamp mod Spanien.

Spanien har et enkelt point og møder senere onsdag Iran, der har tre point.