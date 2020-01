Manchester United slap billigt med et nederlag på 1-3 til lokalrivalen, der er godt på vej i Liga Cup-finalen.

Manchester City har vundet den engelske Liga Cup de seneste to år, og klubben er godt på vej mod endnu en finale i "den lille" pokalturnering, der officielt hedder EFL Cup.

Der var klasseforskel, da City på udebane vandt 3-1 i første semifinaleopgør mod lokalrivalen Manchester United. Det er svært at forestille sig, at Josep Guardiolas mænd skal sætte det forspring over styr i returkampen.

Manchester United blev udspillet før pausen og skal prise sig lykkelig for, at det ikke gik værre mod et sprudlende City-hold i fuld kontrol.

United-manager Ole Gunnar Solskjær havde valgt et hold, der blandede etablerede navne med unge talenter. Men som enhed var hjemmeholdet overmatchet fra start og bagud 0-3 ved pausen.

Bernardo Silva åbnede scoringen i 17. minut, da han flot sendte bolden op i modsatte målhjørne.

Uniteds bagkæde blev igen og igen fanget i uorden, og efter 33 minutter gik det galt. Bernardo Silva fandt Riyad Mahrez med en præcis fremlægning og algerieren kunne let fordoble Citys føring.

Kort efter begyndte det at ligne en regulær ydmygelse af hjemmeholdet. Kevin De Bruyne slap let igennem i venstre side, og hans indlæg ramte Uniteds Andreas Pereira og hoppede i mål til et selvmål.

Det blev en smule bedre for Manchester United i anden halvleg, hvor gæsterne da heller ikke brugte unødige kræfter midt i et travlt program.

Marcus Rashford fik endda reduceret til 1-3 20 minutter før tid, da han blev spillet fri af Mason Greenwood.

Scoringen ændrede dog ikke det store på kampbilledet. City forsøgte at få tiden til at gå uden for mange sværdslag, og United savnede kvaliteten til at sætte lokalrivalen under pres.

Der er returkamp på Etihad Stadium 29. januar, mens finalen spilles på Wembley 1. marts.

/ritzau/