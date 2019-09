Liverpool fortsatte stimen af ligasejre, da det i London blev til en smal 2-1-sejr over Chelsea.

Meget tyder på, at alt er ved det gamle i Premier League.

Også i denne sæson er der Manchester City og Liverpool og så alle de andre.

Lørdag udraderede City Watford med en 8-0-sejr, mens Liverpool ude mod Chelsea søndag hev en smal 2-1-sejr hjem.

De tre point betød, at Liverpool suverænt topper rækken med seks sejre og 18 point, mens City er fem point efter på andenpladsen.

På tværs af sæsonerne var det rent faktisk Liverpools 15. ligasejr i træk.

Første halvleg blev ganske dramatisk.

Efter lidt under et kvarter begik Andreas Christensen et frispark mod Sadio Mané lige på kanten af feltet.

Mohamed Salah tog frisparket og lagde bolden til rette med en aflevering med hælen, og Trent Alexander-Arnold hamrede bolden i mål til 1-0.

Så måtte Chelsea foretage en tidlig udskiftning, da en skadet Emerson måtte erstattes af Marcos Alonso.

Tammy Abraham var særdeles tæt på sit ligamål nummer otte i sæsonen, da den 21-årige Chelsea-angriber var alene igennem, og det brændte på hos Liverpool kort efter.

César Azpilicueta fik bolden i mål, men scoringen blev annulleret af VAR, og skæbnen var hård, da Liverpool efter en halv time i stedet kom foran 2-0 på et hovedstød af Firmino.

Tre minutter før pausen måtte Andreas Christensen forlade banen med, hvad der lignede en knæskade, og ind kom Kurt Zouma, og manager Frank Lampard havde nu kun en enkelt indskifter tilbage i posen.

Chelsea skulle frem og pressede også på, og det gav muligheder den anden vej for gæsterne.

Azpilicueta skabte flere muligheder i højre side, og N'Golo Kante var tæt på efter en time med en afslutning.

Kante tog så sagen i egen hånd med 20 minutter igen og driblede igennem Liverpool-forsvaret og sendte bolden op i krogen til 1-2.

Det lykkedes Liverpool at holde stand trods et tungt pres fra Chelsea.

Arsenal blev reduceret til ti mand fem minutter før pausen mod Aston Villa, da Ainsley Maitland-Niles fik sit andet gule kort. Forinden var Aston Villa kommet foran 1-0.

Arsenal udlignede efter 59 minutter ved Nicolas Pepe på et straffespark, men blot minuttet senere scorede brasilianske Wesley Moraes til 2-1 for Villa.

Alligevel lykkedes det Arsenal at vinde 3-2 i slutfasen, da Calum Chambers først udlignede, inden Pierre-Emerick Aubameyang på et direkte frispark sikrede sejren i det 84. minut.

/ritzau/