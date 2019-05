Efter en 3-0-sejr i Aberdeen kan Celtic ikke fravristes førstepladsen i den skotske Premier League.

For ottende år i træk og for 50. gang i alt kan fodboldklubben Celtic kalde sig Skotlands bedste.

Med en 3-0-sejr på udebane over Aberdeen er Celtic sikker på at vinde mesterskabet, selv om klubben fortsat mangler at spille to kampe i denne sæson.

Svenske Mikael Lustig, bosniske Jozo Simeunovic og franske Odsonne Édouard stod for de tre scoringer, der gav Celtic sejr nummer 26 i 36 kampe i denne sæson.

Nærmeste forfølger, lokalrivalen Rangers, mangler tre kampe, men er 12 point efter og dermed uden chance i guldkampen.

Rangers, der traditionelt har været skotsk fodbolds anden supermagt, vandt senest mesterskabet i 2011.

Økonomiske problemer tvang efterfølgende klubben ud i rekonstruktion, hvilket har givet fri bane for Celtic, som nu i otte sæsoner har været altdominerende i den bedste række.

På vej mod mesterskabet har spillerne ikke ladet sig ryste af, at manager Brendan Rodgers i februar sagde op for at overtage det ledige job i Leicester.

Den midlertidige afløser, Neil Lennon, har med sikker hånd styret klubben gennem sæsonens sidste måneder.

Med den 50. titel nærmer Celtic sig Rangers' rekord. Rivalerne fra Ibrox har vundet mesterskabet 54 gange.

/ritzau/