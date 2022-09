Lyt til artiklen

Mens verden sørger over Dronning Elizabeth IIs død, siver flere og flere episoder fra den tidligere regents liv frem i lyset igen.

Heldigvis maler en del af dem også et smil på læben hos de fleste, og denne her, som den tidligere Arsenal-spiller Emmanuel Éboué har delt, er bestemt ingen undtagelse.

Vi skal tilbage til 2007, da London-holdet som det eneste fodboldhold i historien var på besøg på den royale residens Buckingham Palace i London til eftermiddagste med dronningen.

Arsenal aflagde visit, da dronningen året før skulle have indviet klubbens nye stadion, Emirates, men måtte melde fra. I bagklogskabens lys var det måske meget godt, for det rearrangerede møde agerede kulisse til den helt fantastiske episode, der fik Dronning Elizabeth til at bryde ud i latter.

Emmanuel Éboué. Foto: ADRIAN DENNIS Vis mere Emmanuel Éboué. Foto: ADRIAN DENNIS

Det engelske fodboldhold var dengang anført af den franske stjerne Thierry Henry, der havde givet specifikke ordrer til holdkammeraten Emmanuel Éboué inden besøget, hvor Henry skulle introducere sine medspillere til dronningen.

'Jeg beder dig, Emmanuel. Det er dronningens hus. Lad være med at gøre noget dumt,' husker Emmanuel Éboué.

Henry vidste godt, at den ivorianske forsvarsspiller var holdets spilopmager, og derfor frygtede han, at holdkammeraten ikke kunne dy sig. Og med god grund.

For da dronningen gik forbi for at hilse på Éboué, tog fodboldspillerens kærlighed til hunde overhånd.

'Da hun var færdig, så jeg alle hendes corgier, så jeg sagde 'Ma'am, Ma'am,'. Hun vendte sig om og spurgte om, hvordan jeg havde det. Jeg svarede: 'Jeg har det godt tak, men please, jeg vil ikke være fodboldspiller mere. Jeg vil passe deres hunde.''

'Jeg vil gå ture med dem, vaske dem, fodre dem. Jeg vil være hundepasser.'

Dronningen kunne godt se det absurde i den situation. Og det var her, at hun begyndte at grine over det mildest talt overraskende tilbud fra Emmanuel Éboué, der dengang var midt i 20erne.

Også Prince Philip droppede at holde masken og fik sat gang i grinemusklerne, sammen med resten af Arsenal-holdet.

Nu kan vi takke Éboué for den helt suveræne anekdote, der formentlig kan bringe et smil frem på mange ansigter i disse dage, kort efter regentens død.