Superligasæsonen kan spilles færdig, hvis den bliver genoptaget fra maj, siger Divisionsforeningens direktør.

Superligaen er i øjeblikket suspenderet i to uger på grund af coronavirus.

Skulle kamppausen ende med at vare endnu længere, er det ikke ensbetydende med, at sæsonen må opgives, som det eksempelvis har været tilfældet i Danmarks bedste ishockeyrække.

Det siger Claus Thomsen, der er direktør i Divisionsforeningen, til DR.

»Hvis vi nu bliver nødsaget til at udsætte kampene helt indtil maj, så er det stadig muligt at få afsluttet den igangværende turnering i år. Vi har en værktøjskasse, som vi kan tage i brug, og her er et af redskaberne, at vi kan spille med et meget komprimeret kampprogram,« siger han til DR.

Aktuelt mangler der to runder i grundspillet, mens der for de seks bedste hold følger yderligere ti kampe i mesterskabsslutspillet.

»Vi vil arbejde på, at alle datoer bliver tilgængelige, så vi kan få afviklet så mange kampe om muligt, så længe det stadig er sportsligt optimalt,« siger Claus Thomsen.

Tidligere har han slået fast, at indeværende sæson skal være færdig, når 2020/21-sæsonen begynder.

Oprindeligt skulle sidste runde i Superligaen være spillet 24. maj for at give plads til sommerens EM-slutrunde. Men skulle EM blive udsat et år, giver det mulighed for at spille sæsonen færdig ind i juni.

Bliver EM afviklet som planlagt, kan Superligaen ikke færdigspilles samtidig, men det kan 1. division og 2. division, siger Claus Thomsen til DR.

/ritzau/