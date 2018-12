Fodboldpræsident i Afghanistan suspenderes, mens anklager om sexmisbrug på kvindelandsholdet bliver undersøgt.

Præsidenten for Det Afghanske Fodboldforbund, Keramuddin Karim, er onsdag blevet suspenderet i 90 dage efter anklager om sexmisbrug af flere spillere på Afghanistans kvindelandshold.

Det oplyser Det Internationale Fodboldforbund, Fifa.

Afghanistans præsident Ashraf Ghani har igangsat en undersøgelse, efter at flere mandlige ledere i fodboldforbundet er blevet beskyldt for at misbruge flere af de kvindelige landsholdsspillere.

Den tidligere anfører Khalida Popal beskrev for to uger siden i den engelske avis The Guardian, at ledere pressede de kvindelige spillere mod deres vilje.

Lederne skulle have forgrebet sig på kvinderne i Afghanistan, blandt andet i fodboldforbundets hovedkvarter, samt på en træningslejr i Jordan i 2017.

Khalida Popal måtte for flere år siden flygte ud af Afghanistan, da hun modtog dødstrusler. Hun bor i dag i Danmark.

Afghanistan har gennem flere år forsøgt at få gang i kvindefodbolden. For fire år siden blev der etableret en kvindeliga, men på grund af økonomiske problemer blev ligaen lukket igen i 2017.

/ritzau/AFP