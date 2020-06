Onsdag aften var Napoli krammenes mekka, efter byens hold leverede sensationen.

Gennaro Gattusos drenge gjorde det uventede og besejrede rivalerne fra Juventus i Coppa Italia-finalen, men det historiske resultat medførte også historiske scener.

Bare ikke på den gode måde.

For hundredevis af mennesker fejrede sejren i Napolis gader, og det har fået den italienske vicedirektør for World Health Organization (WHO) Ranieri Guerra til at råbe op.

Napoli-fans fejrer sejren over Juventus i Coppa Italia-finalen. Foto: CIRO FUSCO Vis mere Napoli-fans fejrer sejren over Juventus i Coppa Italia-finalen. Foto: CIRO FUSCO

»Vi har ikke råd til sådan noget i øjeblikket. Heldigvis skete det i Napoli, hvor guvernøren og borgmesteren har lagt strenge restriktioner, og hvor udbruddet af virussen er lavere end i andre områder,« siger han til Rai 3 ifølge avisen Corriere dello Sport.

Det var holdets første titel siden 2014, men i år måtte publikum ikke være på stadion, ligesom det kun var tilladt at fejre det i mindre grupper.

Men det så syditalienerne stort på.

De samledes altså i stor udstrækning i gaderne, hvor triumfen blev fejret, som var det før corona. Med dans, med fest og farver.

Foto: CIRO FUSCO Vis mere Foto: CIRO FUSCO

»Det gør ondt at se de billeder, når vi tænker på det udbrud, vi så i Atalantas kamp i begyndelsen af epidemien i Lombardiet. Jeg ønsker ikke, at det skal ske igen,« siger Ranieri Guerra.

Han henviser til Champions League-ottendedelsfinalen mellem Atalanta og Valencia i februar, der sidenhen blev kaldt for en 'biologisk bombe', fordi Bergamo (hvorfra Atalanta kommer) blev epicenter for smitten i Italien. Også kampen mellem Atlético Madrid og Liverpool har fået kritik for at blive afviklet.

Italien er et af de hårdest ramte lande i Europa i forhold til corona-virus, hvor mere end 34.000 har mistet livet.

Napoli vandt cup-finalen mod Juventus efter straffesparkskonkurrence, efter at at den ordinære kamp var endt uden scoringer.

Foto: CIRO FUSCO Vis mere Foto: CIRO FUSCO

Foto: CARLO HERMANN Vis mere Foto: CARLO HERMANN