Fredag var der igen protest-aktioner på tribunerne på grund af investorers mulige indtog i tysk fodbold.

Flere fodboldkampe i tysk topfodbold blev fredag aften afbrudt på grund af protester fra utilfredse fans.

Tennisbolde og mønter blev kastet ind på banen, da Borussia Dortmund på hjemmebane besejrede Freiburg med 3-0 i Bundesligaen.

I den næstbedste række blev opgøret mellem Hamburger SV og Hannover 96 standset i mere end en halv time, efter at fans sneg sig ned på banen og placerede en cykellås omkring den ene målstolpe.

Stadionpersonale måtte have fat i en vinkelsliber for at fjerne låsen, før kampen kunne genoptages.

Protesterne på tribunerne har stået på i flere uger. Flere fans er uenige i klubbernes beslutning om at åbne op for, at investorer kan købe en andel af de fremtidige tv-indtægter i tysk fodbold.

Beslutningen blev truffet på et møde i Den Tyske Fodboldliga (DFL) i december. To tredjedele af de 36 klubber i landets to bedste rækker stemte for det kontroversielle forslag.

Flere tyske klubber har været tvunget til at stramme budgetterne, da der i denne sæson er færre tv-penge til fordeling blandt klubberne.

/ritzau/