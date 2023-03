Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Efter 18 ubesejrede kampe kom nederlag nummer to til Cristiano Ronaldos klub Al-Nassr i 20. spillerunde i Saudi-Arabien.

Og i hvilket opgør. Topkampen mod Al Ittihad, som nu fører rækken i den rige liga.

Kampen endte med 1-0 til Al Ittihad, som med de tre point overhalede Cristiano Ronaldos klub.

Til stor irritation for den portugisiske stjernespiller.

La reacción de Cristiano Ronaldo cuando la hinchada rival le canta "Messi, Messi, Messi..."pic.twitter.com/v342p8Stu4 — El Enganche (@EngancheDiez) March 10, 2023

Flere videoer viser, hvordan den 38-årige spiller blev frustreret under og efter kampen.

For mens kampen blev spillet på Al Ittihads hjemmebane, lod de mange fans af Cristiano Ronaldos modstanderhold ham forstå, at én mand er mere foretrukket for dem. Hans evige rival i storhedstidstiden – Lionel Messi.

Argentinerens navn blev råbt igen og igen ned mod Cristiano Ronaldo, der tydeligt blev påvirket og gestikulerede med sine hænder ud mod fansene, at de bare kunne tale, og at han ville lukke munden på dem.

Det kunne han åbenlyst ikke, og efter kampen blev Ronaldo så sur, at holdkammeraterne ikke kunne få ham til at falde til ro, så han sparkede til en flaske, inden han gik ind i omklædningsrummet.