FC København var i træner Jacob Neestrups øjne det bedste hold i den første pokalsemifinalekamp mod FC Nordsjælland.

Derfor lyste det ud af ham, hvor irriteret og sur han var over, at hans mandskab trods en føring på 2-1 smed sejren i slutfasen og gik fra banen som tabere med 2-3.

»Lige nu er jeg bare 'pissed' over, at vi lukker to mål ind på to hjørnespark til sidst. Det er bare bad luck. Vi er tættere på at få 3-1, end de er på at udligne, så jeg synes bare, at det er ærgerligt,« siger Jacob Neestrup og sætter flere ord på nederlaget:

»Det var fuldstændig unødvendigt at tabe denne fodboldkamp. Det synes jeg. Og så er jeg sådan set helt ligeglad med, at der er en kamp igen om en uge, og vi kan gøre det godt igen. Vi skal vinde denne her kamp, og det irriterer mig grænseløst, at vi har tabt denne fodboldkamp, det må jeg bare sige.«

Jacob Neestrup havde svært ved at forstå, at FCK tabte kampen til FC Nordsjælland. Foto: Mads Claus Rasmussen

Kort efter nederlaget havde FCK-træneren svært ved at sætte fingeren på, hvordan hans hold trods føringen og kontrol med spillet alligevel smed det hele på gulvet.

»Det må vi hjem og finde ud af. Jeg synes, vi får en rigtig god start på kampen, men kommer bagud, og så synes jeg, at vi halter lidt der, men så synes jeg, at vi fra minut 20 til 75 er virkelig gode og klart, klart bedst. Vi har en massiv overvægt af spillet,« forklarer Neestrup, der dog noterer sig, at FCK på fysikken er anderledes underlegne end tidligere sæsoner.

Ved 2-2-målet var det da også den noget lille Elias Jelert, der dækkede Kian Hansen op, og den duel blev tabt, inden FC Nordsjælland fik scoret.

»Vi er et anderledes FC København-hold i øjeblikket. Det må være første gang i historien, at de andre hold i de sidste to kampe er fysisk stærkere end os. Vi er mange lave, men teknisk gode spillere, det kan have en konsekvens på dødbolde, og det er vi fuldt ud bevidste om,« pointerer Neestrup, der havde lavet seks udskiftninger på holdet i forhold til Superliga-kampen i Aarhus søndag.

Men der var ingen fortrydelser.

»Jeg synes, at det hold, vi sætter i dag, er et godt kunstgræshold, og det er også derfor, at vi laver den rotation i dag. Det handler også om det program, der kommer, så jeg fortryder ikke noget i forhold til, hvordan vi startede og sluttede kampen. Jeg er ikke mega ærgerlig over, at vi ikke får uafgjort, jeg er mega ærgerlig over, at vi ikke vinder, for det skulle vi.«

Der er returkamp i Parken på torsdag i næste uge.