Græske Olympiakos klarer sig skidt, og nu sender klubpræsidenten alle spillere på ferie i resten af sæsonen.

Piræus. Spillerne fra den græske storklub Olympiakos er blevet sendt på tidlig ferie og kan se frem til at blive trukket i løn som straf for en skuffende sæson.

Det oplyser en svært utilfreds klubpræsident ifølge AFP til græske medier efter 1-1-kampen mod Levadiakos, der efterlader storklubben med et hul på ni point op til førende AEK Athen.

- Jeg vil genopbygge Olympiakos fra bunden, og det vil blive det hold, som vi alle drømmer om. Jeg og de øvrige fans har tolereret jer længe nok.

- I kan smutte i dag og tage på ferie, skulle klubpræsident Evangelos Marinakis have fortalt spillerne.

Der resterer fortsat fire spillerunder i denne sæson, men kun ganske få af de sædvanlige stamspillere skal regne med at få mere spilletid.

Præsidenten varsler, at han vil sende klubbens U20-hold i aktion i stedet.

- Amatørerne elsker Olympiakos og tilhængerne meget mere, end I gør.

- I tænker mere på de lækre huse, I bor i, og på jeres biler, og I er ligeglade med holdet.

- Jeg betaler millioner for, at I kan have alt. På grund af jer fyrede jeg tre trænere. Men når alt kommer til alt, ser det ud til, at det var jeres skyld, lyder svadaen fra Marinakis.

Han varsler desuden, at spillerne kan se frem til at skulle undvære 400.000 euro som straf for skuffende præstationer i de seneste kampe.

Olympiakos har vundet det græske mesterskab 44 gange.

