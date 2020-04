Det kan godt være, du ikke kender Rui Pinto af navn.

Så kender du måske i stedet den 31-årige portugisiske hacker for de afsløringer, der har bragt nogle af verdens største sportsstjerner og ikke mindst klubber i fedtefadet.

Og nu kan en løsladelse af Rui Pinto ifølge New York Times måske få endnu flere til at ryste i kompressionsbukserne.

Lad os tage lidt baggrund først, for Rui Pinto er manden, der står bag de såkaldte Football Leaks, som blandt andet afslørede en voldtægtsanklage mod Cristiano Ronaldo samt blandt andre samme Ronaldo og Lionel Messis noget alternative tilgang til skattebetaling.

Rui Pinto. Foto: FERENC ISZA

Det var også Football Leaks, der med deres afsløringer fik sendt Manchester City i to års karantæne fra europæiske turneringer.

Derfor er de største stjerner nok næppe glade for at høre, at Rui Pinto efter et år i politiets varetægt nu er blevet sendt hjem i husarrest.

Den konkrete ændring lever de måske med, men det er årsagen til den, som de nok vil blive bange for at høre.

»Hvis vi når til et punkt, hvor al data bliver brugt i Portugal, vil det være en bekymring for dem, der er bange for at blive draget til ansvar,« siger Rui Pintos advokat William Bourdon til New York Times.

Foto: JAMES BOARDMAN

De data, som William Bourdon refererer til, er ti krypterede harddiske, som politiet fandt, da man i sin tid anholdte Rui Pinto i en lejlighed i Budapest.

Og nu mener man altså, at årsagen til, at Rui Pinto er blevet rykket fra fængslet til en lille lejlighed ejet af det portugisiske politi, er, at han har givet politiet koderne til de ti harddiske.

Det er altså disse informationer, som muligvis igen kan trække tæppet væk under nogle af fodboldens største stjerner.

Om det sker, vil tiden vise. Først skal Rui Pinto en tur for retten. Retssagen skal efter planen finde sted denne sommer.