Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det var tæt på, at der blev drysset stjernestøv ud over det københavnske natteliv onsdag aften.

Men det blev droppet i sidste øjeblik.

For efter Champions League-braget i Parken, hvor FC København tog imod Borussia Dortmund, var det ifølge B.T.s oplysninger meningen, at superstjernerne fra den tyske storklub skulle have lagt vejen forbi den eksklusive natklub Museo, der ligger placeret på Lille Kongensgade i indre København.

De mange verdensstjerner havde nemlig på forhånd fået den københavnske natklub til at arrangere en kæmpe fest for at fejre, at holdet havde spillet sig videre i verdens største klubturnering.

Borussia Dortmund-spillerne var tæt på at ende i det københavnske natteliv onsdag aften. Foto: FABIAN BIMMER Vis mere Borussia Dortmund-spillerne var tæt på at ende i det københavnske natteliv onsdag aften. Foto: FABIAN BIMMER

Men den plan blev dog ifølge B.T.s oplysninger droppet af storholdet i sidste øjeblik, efter tyskerne havde spillet uafgjort i nationalarenaen.

Netop derfor kunne man da også fristes til at tro, at en årsag til, at planen blev droppet, var, at Borussia Dortmunds trænergruppe ikke var helt tilfreds med onsdagens præstation i Parken, og derfor blev en efterfest udelukket.

På trods af, at planen blev droppet af storklubbens verdensstjerner, afholdt det dog ikke Museo fra at fortsætte festen, fortæller kilder til B.T.

Det er langtfra første gang, at den eksklusive natklub i København har lagt dansegulv til festglade fodboldstjerner.

I juni var flere spillere fra det kroatiske fodboldlandshold – heriblandt Luka Modric – nemlig ude at smage lidt på, hvad den danske hovedstad har at byde på.

Og det er da heller ikke mere end et år siden, at netop Dortmunds stjernespiller Mats Hummels for første gang gæstede den københavnske natklub.

Her brugte den tyske landsholdsspiller en vild friweekend i den danske hovedstad, hvor han – udover at lægge vejen forbi Museo – besøgte gourmetrestauranter og cyklede rundt i byens gader.

FC København og Borussia Dortmund spillede onsdag aften 1-1 foran et propfyldt Parken.

Dermed må de danske mestre tage til takke med sidstepladsen i gruppen, der desuden tæller storholdene Manchester City og Sevilla.

Dortmund-spillerne kunne dog – på trods af det uafgjorte resultat i København – glæde sig over, at holdet på forhånd var kvalificeret til forårets 1/8-finaler.