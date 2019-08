Rasende, skuffede, bitre.

De er i to vidt forskellige situationer i deres respektive klubber, Premier League-stjernerne Wilfried Zaha og Marcos Rojo, men fælles for dem begge er, at de drømte om skifte klub inden transfervinduet smækkede i i aftes.

Men det skete ikke.

Derfor lyder fortællingen fra de britiske, at det er et par skuffede og vrede spillere, som møder ind til træning frem mod Premier League-premieren i weekenden.

Foto: Jason Cairnduff Vis mere Foto: Jason Cairnduff

Marcos Rojo, som for det meste sidder og får splinter i bagen på Manchester Uniteds bænk, var vild efter at komme væk fra den skrantende storklub.

Og selvom den argentinske forsvarer langt fra har imponeret i sine fem år i United-trøjen, så var der seriøse bejlere fra gode klubber.

Særligt Everton så længe ud til at ville leje ham på gårsdagens 'Deadline Day', men i sidste ende gik handlen i vasken, da United-ledelsen på dagen ændrede i kravene for lejemålet, hvilket fik Everton til at trække følehornene til sig - til stor frustration for Rojo, skriver Daily Mail.

Everton var også kraftigt inde i billedet til at købe offensivprofilen Wilfried Zaha, som har fået sit helt store gennembrud i Crystal Palace i de seneste sæsoner.

Roy Hodgson og Wilfried Zaha. Foto: CRAIG BROUGH Vis mere Roy Hodgson og Wilfried Zaha. Foto: CRAIG BROUGH

Men også her blev en handel forpurret af klubledelsen i den sælgende klub. Daily Mail skriver, at Crystal Palace-ledelsen gik langt for ar at undgå at sælge Zaha, selvom nigerianerne meget gerne ville tage skridtet til en højere hylde.

Everton var ellers klar til at betale en ganske stor transfersum: 700 millioner kroner plus to spillere. Men Crystal Palace-formand Steve Parish forlangte et beløb tættere på en milliard kroner for den 26-årige profil.

Parish gik så langt som til, at han til sidst ganske enkelt ikke svarede på Evertons opkald, skriver Daily Mail. Det falt ikek i god jord hos Zaha, som udeblev fra træningen.

»Hans vrede er over formanden og ejerne af klubben. Han er ikek vred på mig. Han ville gerne have forladt klubben, men de har ikke modtaget et tilstrækkeligt stort bud,« fortæller Crystal Palace-manager Roy Hodgson til Daily Mail, som forventer, at se Zaha vende tilbage til træning med sine holdkammerater i dag.