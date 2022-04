Den spanske landsholdsstjerne Gerard Piqué tyede til et ukendt og lidt klamt trick, da han i sin tid i Manchester United stod på kanten af en skandale.

Pigue, som de fleste nok bedst kender fra Barcelona, spillede fra 2004 til 2008 i den engelske storklub, hvor det dog kun blev til 13 kampe. Uden for banen havde han det også svært – gg nu afslører han, at en han var tæt på en spritkørselskandale.

En aften kørte den dengang 20-årige Pique – som bekendt i dag er gift med den colombianske popstjerne Shakira – over for rødt lige for øjnene af en politibil. Han blev stoppet og bedt om at puste i et rør, der ville afsløre, om han havde alkohol i blodet. Og der var gevinst.

Den spanske forsvarsspiller blev lagt i håndjern og kørt til politistationen.

»Al min fuldskab forlod mig. Min karriere gik ad helvedes til. I det øjeblik tænkte jeg 'hvad fanden foregår der?'«

»De gav mig en sæk, som jeg skulle lægge alle mine ting i – og så blev jeg ført ind i et rum,« fortæller Pique til The Wild Projects YouTube-kanal.

Politimanden, der havde ført Pique ind i lokalet, lod kortvarigt spanieren være alene. Og det var her, den desperate fodboldstjerne pludselig kom i tanke om et gammelt trick.

»Jeg havde nogle mønter i min lomme. Nogle år tidligere havde jeg hørt, at man ikke kunne blive testet positiv for alkohol, hvis man suttede på mønter. Så jeg begyndte at sutte på dem.«

Foto: GTRES Vis mere Foto: GTRES

Og den næste test viste sig negativ, og Pique blev løsladt.

»Mirakuløst blev jeg reddet. Jeg tvivler dog lidt på, at det skyldtes mønterne,« lyder det fra Pique – der tilføjer:

»Men i stedet for at tage hjem, tog jeg en taxi til det nærmeste kasino.«

Han slap dog ikke for en løftet pegefinger fra den legendariske Manchester United-manager Sir Alex Ferguson.

»I Manchester ved alle, hvem du er – og nogen fra politiet må have fortalt ham det.«

»En dag sagde han til mig 'du skal vide, at jeg ved det!' Jeg sagde ingenting, og det var det,« fortæller Pique, der senere blev en forsvarslegende i FC Barcelona og vandt VM -og EM-guld med Spanien.