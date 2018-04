Angribere lever og ånder for at lave mål.

Derfor har Tottenham-topscorer Harry Kane kæmpet hårdt i kulissen for at ’stjæle’ Tottenhams 2-1-scoring mod Stoke fra Christian Eriksen, som ellers officielt er noteret for målet. Se målet - og de øvrige highlights - øverst i artiklen.

»Jeg gør helt klart krav på det mål. Den strejfede min skulder og gik ind,« skrev den engelske angrebsstjerne på sin Twitter-profil efter gårsdagens kamp.

Another great away win. Definitely claiming that goal, flicked off my shoulder on the way in. @GaryLineker and @alanshearer will clear that one up on @BBCMOTD #COYS #THFC #PremierLeague pic.twitter.com/jIDF7cLf3d — Harry Kane (@HKane) April 7, 2018

Til Tottenhams profil på Twitter holdt Harry Kane også fast i, at målet burde tilskrives ham.

»Selvfølgelig er jeg meget glad for målet. Jeg sværger, at det var mit mål. Det må I tage mit ord for,« lød det fra Kane, som leverede sin forsvarstale med et smil.

Whose goal was it, @HKane? #COYS pic.twitter.com/JFkzRcDEZl — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 7, 2018

Sejrsmålet mod Stoke, som kan ses i videoen øverst, faldt efter et indadskruet frisparksindlæg fra Eriksen, som - ifølge de officielle kanaler - strøg direkte i mål uden berøring fra hverken med- eller modspillere.

Kane, som er nummer to på topscorerlisten i Premier League – fem mål efter Mohamed Salah - mener derimod, at bolden snittede ham på skulderen.

Men kigger man på de officielle statistikker, så står den danske landholdsstjerne fortsat noteret som dobbeltmålscorer, hvilket betyder, at hans sæsontotal på 10 mål står ved magt.

Dermed mangler Eriksen kun en scoring for at overgå sin egen målrekord i en liga-sæson.

