Selv om man er en superstjerne, så kan man stadig blive starstruck.

Det kan den amerikanske reality-stjerne og influencer Kim Kardashian skrive under på.

For da hun i sommer var til et stort Dolce & Gabbana-arrangement i Italien, stod hun pludselig over for fodboldstjernen Erling Haaland.

Et møde, som nærmest slog benene væk under Kim Kardashian. Det fortæller hun i et interview med GQ Sports, skriver Goal.

Årsagen var, at hendes syvårige søn, Saint, er gigantisk fan af den norske Manchester City-spiller.

»Jeg flippede helt ud, fordi jeg vidste, at min søn ville have været helt oppe at køre. Det er ligesom hans ting,« siger hun ifølge mediet og fortsætter:

»Og jeg var bare så stor en taber, at jeg begyndte at Facetime ham til det her kæmpe arrangement for at sige: 'Saint, du gætter aldrig, hvem jeg lige har mødt'.«

På grund af sønnens store interesse i fodbold er Kim Kardashian i øvrigt begyndt at kalde sig selv for 'fodboldmor', lyder det videre.

Erling Haaland står noteret for 13 mål i 12 kampe i denne Premier League-sæson for Manchester City.