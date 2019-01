Angriberen Gonzalo Higuain er ejet af Juventus, lejet af AC Milan og Chelsea vil samtidig leje ham. Nu.

Og det ser ud til at lykkes for Chelsea at 'leje ham ud' af sin lejekontrakt.

Det mener i hvert fald det engelske medie Daily Mail.

Higuain har spillet for AC Milan siden sommeren 2018. Onsdag spillede AC Milan finale mod Juventus i den italienske Supercoppa Italiana. Kampen, som Juventus vandt 0-1, blev spillet i Saudi Arabien, og torsdag morgen ankom Milan til Italien. Her blev spillerne mødt af journalister, der var nysgerrige på 31-årige Higuains fremtid.

Higuain har tidligere spillet for blandt andre Napoli og Real Madrid. Her ses han i aktion for AC Milan mod Spal den 29. december 2018.

»Ventede I på mig?« spurgte han de fremmødte snushaner og tilføjede:

»Hvis I vil skabe rav i den, så er jeg ikke den rette person at snakke med.«

Chelseas manager Maurizio Sarri anser den argentinske angriber, som et perfekt supplement til den nuværende trup, som råder over spidserne Alvaro Morata og Olivier Giroud.

Hvis Chelsea skal lykkes med at hente Gonzalo Higuain, lyder aftalen ifølge mediet på, at Higuain skal være i Chelsea i seks måneder med mulighed for forlængelse.

Det lyder desuden i The Sun, at der følger en købsklausul med i aftalen, ligesom at Juventus helst vil sælge angriberen.