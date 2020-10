Cristiano Ronaldo er blevet testet positiv for coronavirus, oplyser det portugisiske fodboldforbund.

Ronaldo er dermed ikke med i Portugals kamp onsdag i Nations League mod Sverige.

»Han har det godt og har ingen symptomer. Han isolerer sig nu,« skriver forbundet.

Man har siden Ronaldos positive test sørget for, at resten af truppen er blevet tjekket igennem, og efter en ny omgang prøver stod det klart, at det kun er Ronaldo, der er blevet smittet med coronavirus.

Alle - bortset fra superstjernen - træner derfor med tirsdag inden kampen mod Sverige.

Ronaldo tilslutter sig dermed en lang række superstjerner, der er blevet testet positve for coronavirus.

Tidligere på sommeren blev den franske storklub PSG ramt af et stort udbrud, hvor stjerner som Neymar og Kylian Mbappé blev smittet.

Netop Mbappé spillede Ronaldo mod søndag, da Portugal mødte Frankrig i en 0-0-affære.

35-årige Ronaldo spiller til daglig i den italienske Serie A for Juventus. Han har tidligere spillet for Manchester United og Real Madrid.

De nuværende Nations League-kampe har allerede haft de første corona-problemer, hvor flere spillere er blevet testet positive for virussen, men endnu har det ikke tvunget nogle landshold til at trække sig fra opgørene.