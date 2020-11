Fredag kom det frem, at Liverpools superstjerne Mohamed Salah er blevet testet positiv for coronavirus i forbindelse med en landsholdssamling i Egypten.

Og det kommer blot fire dag efter, at Salah var til sin brors bryllup.

Siden nyheden ramte offentligheden, er flere videoer fra brylluppet blevet sat under lup. Her kan man blandt andet se Salah danse tæt med de andre gæster. Og med en positiv coronaprøve kort tid efter er det ikke alle, der synes, det var så god en ide af Salah.

Der er dog stadig mystik omkring de præcise detaljer omkring Salahs situation. Efter det egyptiske fodboldforbund bekræftede, at han havde corona og var symptomfri, slettede de efterfølgende opslaget og skrev i stedet, at tre unavngivne spillere ville blive testet igen forud for Egyptens kamp mod Togo lørdag.

Liverpool har ikke selv meldt noget ud officielt.

Ifølge planen skal Salah selvisolere sig i Cairo og vender derfor ikke hjem til Liverpool lige foreløbigt.

Salahs positive prøve er blot endnu en dårlig nyhed af mange for Liverpool i en sæson, hvor man har sagt farvel til Virgil van Dijk og Joe Gomez, der er ude resten af sæsonen med skader.

Så slemt står det dog ikke til for Salah.