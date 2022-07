Lyt til artiklen

Liverpool løb med det første trofæ i denne sæson, da de besejrede Manchester City i Community Shield lørdag. Men det var langt fra Liverpools triumf, der dagen efter prydede de engelske avisforsider.

I stedet var det den 22-årige nyindkøbte superstjerne Erling Braut Haaland, som bliver hængt ud for en rædderlig indsats i sin debut for de forsvarende engelske mestre.

Der var nemlig tårnhøje forventninger til angriberen, men dem formåede han ikke at indfrie i sin debut – tværtimod. Blandt andet brændte nordmanden en kæmpe direktør, som du kan se i videoafspilleren øverst i artiklen.

»Der var et mareridt i 90 minutter,« skriver Sunday Express om nordmandens præstation. Bedre medfart får han ikke af The Sun.

Haaland on the end of every De Bruyne pass so far pic.twitter.com/WNZsXKTL9n — alex (@lfcalexx6) July 30, 2022

»Fansene siger alle det samme efter Erling Haalands skrækoptræden,« med henblik på den måde, at folk på sociale medier har reageret på Haalands store brændte chance.

Her er der dukket adskillige billede og videoer, der på den ene eller anden måde gør grin med den norske landsholdsangriber.

Daily Mail er også enige i, at Haaland langt fra fik den debut, som han havde håbet på.

»Citys guldfugl, Erling Haaland, fik lov til at starte af Pep Guardiola og han testede Virgil van Dijk i første halvleg, inden han falmede. Til sidst så han rådvild ud og ramte overliggeren fra få meter, hvor han skulle have scoret let,« skriver mediet.

Manchester City-træner Pep Guardiola er dog ikke bekymret for, at nordmanden får svært ved at slå igennem i klubben.

»Han har sit talent, og han vil komme til at score. Jeg er ikke bekymret eller bange for det,« sagde spanieren efter kampen.

Næste gang, at Haaland får en chance for at bevise sit værd, er på næste søndag, hvor holdet møder West Ham ude i deres første ligakamp i denne sæson.