Det bliver i familien for Hulk, ekshustruens familie.

For efter sin skilsmisse er den brasilianske fodboldstjerne nu i et nyt forhold - med ekshustruens niece.

»Hulk har selv valgt at stå frem. Han ønsker ikke at gemme sig, og han har altid været åben for at modgå løgne og onde kommentarer,« lyder det fra Hulks rådgivere til brasilianske UOL.

Den 33-årige angriber og hustruen Iran Ângelo de Souza blev skilt i juli tidligere på året. Parret har tre børn sammen.

Forholdet til ekshustruens niece, Camila, begyndte i oktober, lyder det videre fra fodboldspillerens bagland.

»Forrige lørdag ringede Hulk til Camilas forældre og bror. Han fortalte sandheden og talte med familien,« lyder det fra Hulks rådgivere:

»Samme lørdag fortalte han det til sin familie og børn.«

Også fodboldspillerens nye kæreste, Camila, har været skilt i 'mange måneder'.

Hulk har scoret for Shanghai SIPG Foto: STR Vis mere Hulk har scoret for Shanghai SIPG Foto: STR

Eskhustruen Iran Ângelo de Souza har i en kort kommentar til UOL sagt således: »Det er dybt beklageligt, at han efter at have afsluttet et 12 års langt ægteskab ikke har respekteret smerten hos den person, der altid har vist ham ærlighed, respekt og omtanke.«

Hulk spiller til daglig i Kina, hvor han repræsenterer Shanghai SIPG. Han blev hurtigt lidt af et fænomen for sin kompakte fysik - deraf tilnavnet med reference til Marvels grønne superhelt - da han dukkede op på et det europæiske fodboldlandkort for små 10 år siden.

Dengang spillede han for FC Porto, og siden gik turen til russiske Zenit Sankt Petersburg.

I 2016 rejste fodboldspilleren så endnu mere mod øst og den kinesiske liga, hvor han har spillet siden. Der går dog i øjeblikket rygter om, at La Liga-klubben Espanyol forsøger at hente Hulk til klubben på et lejemål for resten af sæsonen.