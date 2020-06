Thierry Henry er ikke i tvivl.

Hvis den tidligere franske landsholdsstjerne havde frit valg på alle hylder, så ville han pege på Michael Laudrup som den spiller, han allerhelst ville være holdkammerat med.

Det fortæller den tidligere Arsenal- og Barcelona-stjerne i A Fresh Perspective with Thierry Henry and Heineken, der laves i samarbejde med Uefa.

Direkte adspurgt om, hvem han helst ville have spillet på hold med i sin karriere, lyder Henrys svar:

Foto: Sebastien ST-JEAN Vis mere Foto: Sebastien ST-JEAN

»Det er simpelt, Michael Laudrup.«

Og så uddyber franskmanden, der i dag er manager i Montreal Impact, hvorfor hans valg falder på netop den danske legende.

»Fordi jeg ville have elsket at være for enden af hans afleveringer. For mig er afleveringer en af de vigtigste ting i spillet.«

»Det er som en gave, du deler med dit hold. Der er ikke noget, der er vigtigere. Du deler, du bekymrer dig om det: 'Hvor skal jeg aflevere bolden til den her spiller? Er han venstrebenet, er han højrebenet? Er han langsom, er han hurtig, er han høj?'. Du tænker på den anden fyr, og jeg sætter pris på, at du tænker over, hvordan jeg gerne vil have bolden,« siger han og fortsætter:

»Og for mig – historisk set – kender jeg ikke nogen, der er bedre til at aflevere bolden end Michael Laudrup. Så simpelt er det. Så jeg ville have elsket at være modtageren af hans afleveringer, for det eneste, du skal gøre gøre, er at løbe. Og det kunne jeg gøre!« siger Thierry Henry.

Det gik nu helt hæderligt i Henrys karriere, selvom han ikke havde Michael Laudrup som holdkammerat.

Den franske angriber nåede blandt meget andet at vinde EM, VM, Champions League, to spanske mesterskaber, to engelske mesterskaber – og så blev han Premier League-topscorer hele fire gange.