Der er landet en ny superstjerne i den italienske Serie B-klub Como.

Den spanske fodboldspiller Cesc Fabregas har mandag skrevet under på en toårig aftale med den ambitiøse klub fra det nordlige Italien.

Men den tidligere Barcelona- og Arsenal-stjerne har dog ikke kun tænkt sig at fokusere på det, der skal ske inde på banen.

Den 35-årige spanier har nemlig også allerede nu købt en ejerandel i klubben, der har en ambition om at stryge til tops i Fodboldeuropa.

Foto: MATTEO BAZZI Vis mere Foto: MATTEO BAZZI

»Det her er netop årsagen til, at jeg ser frem til at skabe en stor fremtid her i klubben. Ikke kun på banen. Også uden for. Jeg har troet på klubbens vision fra første øjeblik, og jeg har derfor besluttet at investere i klubben for at være en del af det større billede,« siger Fabregas i en pressemeddelelse.

Como gik i 2016 konkurs efter flere år med blodrøde tal, og kort efter blev klubben tvangsnedrykket til Serie Ds amatørliga.

Året efter blev klubben dog opkøbt af en række investorer, inden de i 2019 solgte ejerandelene til det London-baserede firma SENT Entertainment, skriver flere engelske medier – heriblandt Daily Mail.

Sidenhen er der kommet styr på både det økonomiske og sportslige i klubben, der har formået at sikre flere oprykninger de seneste år.

Cesc Fabregas har tidligere spillet på store fodboldadresser som Arsenal, FC Barcelona, Chelsea og AS Monaco.

Han står ligeledes noteret for 110 kampe på det spanske landshold.