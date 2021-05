De spiller på samme position og lever begge først og fremmest af at lave mål.

Romelu Lukaku og Zlatan Ibrahimovic har det seneste halvandet år haft en intern fight sideløbende med den rivalisering, der altid vil være mellem de to Milano-klubber, Inter og AC Milan.

Men i disse dage er det 27-årige Lukaku, der har størst grund til at smile.

I weekenden kunne Inter fejre det italienske mesterskab, og i den anledning så den belgiske superstjerne – selvfølgelig – sit snit til at stikke godt og grundigt til AC Milans store svenske angriber.

'Den rigtige gud har kronet kongen. Bøj dig nu. Kongen af Milano,' skriver han på sin Twitter-profil.

Og der ingen tvivl om, hvem den er rettet imod.

I sidste sæson skrev Lukaku således på sin Twitter-profil, at 'en ny konge var kommet til byen', inden Zlatan Ibrahimovic senere svarede igen på sin Instagram:

'Milano har aldrig haft en konge, de har en gud,' med et billede af sig selv.

Det er dog ikke kun uden for banen, at de to brølstærke angribere har været efter hinanden.

Inden for kridtstregerne har superstjernerne flere gange været i totterne på hinanden, hvilket i særdeleshed kom til udtryk tilbage i januar, da klubberne tørnede sammen i pokalturneringen.

Her havde de flere sammenstød, hvor meget tydede på, at der blev udvekslet knap så pæne ord om hinanden.

I den forbindelse blev Ibrahimovic undersøgt for at have sagt noget racistisk, men det kom der ikke mere ud af.

Blot tre uger senere stod de to så over for hinanden igen i ligaen. Denne gang kom fejden til udtryk i Lukakus jubelscene efter sin scoring til resultatet 3-0, da han fandt et kamera og råbte:

»Jeg er fucking den bedste. Det er mig. Mig! Jeg sagde det jo.«

Flere italienske medier var efterfølgende enige om, at ordene var ment for at lukke munden på Zlatan i deres interne fight.

De to kamphaner har i denne sæson været nogle af de største profiler i Serie A og begge bidraget med tonsvis af mål.

På den konto er det dog også Romelu Lukaku, der har klaret sig bedst med 21 mål i ligaen mod svenskerens 15.

Inter, der også har danske Christian Eriksen i truppen, sikrede sig Serie A-titlen, efter at den nærmeste forfølger, Atalanta, søndag spillede 1-1 på udebane mod Sassuolo.

Der resterer fire runder i Serie A.