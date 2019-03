Nogle fodboldspillere kunne du godt forestille dig være så madglade, at det næsten er vigtigere end fodbold.

Her havde du formentlig ikke tænkt på belgiske Eden Hazard.

Men det var faktisk tilfældet i en landskamp i 2011.

Chelsea-stjernen spillede EM-kvalifikationskamp mod Tyrkiet og blev skiftet ud efter en times spil. Og så skulle man tro, at belgieren bare blev siddende på bænken.

Eden Hazard var på plettet for Belgien torsdag i sejren over Rusland. Foto: FRANCOIS LENOIR Vis mere Eden Hazard var på plettet for Belgien torsdag i sejren over Rusland. Foto: FRANCOIS LENOIR

Men tværtimod havde Hazard andre planer end at overvære en halv times landsholdsfodbold fra sidelinjen.

Derfor tog han i byen med sin familie for at få sig en burger. Det afslører han i et interview med det belgiske medie RTBF lørdag.

Og det lader ikke til, at han er pinligt berørt over det. Nærmere stolt.

»Saucen i den burger er min yndlingsting. Jeg beder stadig min mor og at tage noget med til London fra tid til anden. Det er dumt, men vi griner stadig over det. Det har gjort mig til en legende på landsholdet,« siger Eden Hazard.

I interviewet beskriver Eden Hazard også, at hans værste oplevelse i landsholdstrøjen var til EM i 2016, hvor man overraskende blev slået ud i kvartfinalen af Wales.

»Med det hold, vi havde, selv med flere skader, skulle vi have nået semifinalen. Og så var det endda i Frankrig, vores naboer, så fansene var der. Det var et svært øjeblik,« siger Eden Hazard.

Chelsea-stjerne er i øjeblikket med det belgiske landshold, der torsdag tog hul på sin EM-kvalifikation med en 3-1-sejr over Rusland.

Søndag spiller belgierne mod Cypern i det, der kan blive Hazards landskamp nummer 100. Han fyldte i januar 28 år.