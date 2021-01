Fodboldstjernen Patrice Evra og den danske model Margaux Alexandra har en glædelig nyhed på vej.

Parret venter sig nemlig et barn til april, når den 26-årige dansker skal føde en lille dreng.

»Vi er virkelig spændte på 2021, især når vi skal have vores lille prins. Vi kan ikke vente på at se hans ansigt, og hvordan han ser ud – og opleve hans personlighed… om han bliver mest som mig eller Margaux!« fortæller den tidligere Manchester United-stjerne til B.T.

Det er gået hurtigt for den 39-årige franskmand og Margaux Alexandra.

De to har været kærester i lidt over et år, og i november friede Evra til sin danske udkårne. Nu skal de to være forældre, og det er allerede besluttet, at sønnen skal fødes i Danmark.

»Alle har været så glade på vores vegne og bakket op. Jeg tror ikke, at vores familie var overrasket, for de ved, at vi begge er familiemennesker, og at det var det naturlige skridt for mig og Patrice. Vores søn er frugten på vores kærlighed,« siger Margaux Alexandra og fortsætter:

»Vi glæder os til fremtiden. Vi kan ikke vente med at møde den lille person og finde ud af, hvad han vil vokse sig til. Jeg håber, at han bliver meget som sin far.«

Patrice Evra nåede at bo både i Frankrig, England og Italien i løbet af sin karriere, og nu ser det ud til, at han er lynhurtig til at tage den danske kultur til sig også.

I hvert fald optrådte han i en bemærkelsesværdig video på Instagram for et par måneder tilbage, hvor han underholder iført en blond paryk, mens han synger Birthe Kjærs hit' 'Pas på den knaldrøde gummibåd'.

Margaux Alexandra er model og tilknyttet Le Management-bureauet.

Patrice Evra vandt et enkelt Champions League -trofæ og Premier League fem gange i sin tid i Manchester United.

Han har desuden spillet i Juventus, West Ham, Monaco og Marseille og fik 81 landskampe for Frankrig i løbet af sin karriere.

Den franske stjerne har også to børn fra sit tidligere ægteskab med Sandra Evra: den 15-årige søn Lenny og datteren Maona, som er syv år yngre.