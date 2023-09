Et helvede.

Sådan beskriver den brasilianske fodboldstjerne Neymar sin og Lionel Messis tid i den franske stor klub Paris Saint-Germain.

I et interview med det brasilianske medie O Globo åbner Neymar op for sit exit, og hvordan det var at se Messi forlade den franske storklub, som han gjorde.

»Jeg var meget glad for det år, han havde, men samtidig meget ked af det, for han har oplevet begge sider af medaljen. Han er kommet i himlen med det argentinske landshold, han har vundet alt i de senere år, og med Paris har han oplevet helvede. Vi har oplevet helvede, både han og jeg,« siger Neymar.

Neymar var selv kommet til den franske mesterklub i 2017 og fire år senere kom Messi til efter mere end 17 år i FC Barcelona.

Men både Messi og Neymars tid i den franske hovedstadsklub blev langt fra et eventyr med en lykkelig slutning.

I maj blev den argentinske superstjerne suspenderet efter han uden klubbens accept var rejst til Saudi-Arabien da truppen havde fået inddraget en fridag grundet et nederlag til Lorient.

Og det satte gang i protester fra fans mod superstjernen, for ham ville de have ud af klubben.

»Messi forlod PSG på en måde, som han fodboldmæssigt ikke fortjente. Alle, der kender ham, ved, at han er en fyr, der træner og kæmper, og hvis han taber, bliver han vred, og efter min mening blev han uretfærdigt anklaget,« siger Neymar.

Den brasilianske superstjerne klagede i februar over sine holdkammeraters præstationer på banen. Senere samme måned blev Neymar båret af banen efter en grim skade, der krævede en operation og holdt ham ude af resten af sæsonen.

Både Messi og Neymar forlod Paris Saint-Germain i sommeren. Messi rykkede sin karriere til det amerikanske i Inter Miami, mens Neymar underskrev kontrakt med den saudiarabiske klub Al-Hilal.