AaB-træner Morten Wieghorst kom efter den nordjyske Superliga-klubs nederlag på 1-3 op i det røde felt, da han blev spurgt ind til en ny, kritisk podcast-udsendelse, som dagbladet Nordjyske har lavet om ham og hans jobfremtid.

»Journalisterne, der har lavet programmet, må kigge på sig selv i forhold til, hvad der bliver sagt. Man må ikke lyve. Min fremtid betyder ikke noget. Min kontrakt løber ud til sommer, og vi har meldt ud, at vi sætter os ned efter efterårssæsonen og snakker sammen. Længere er den ikke. Det der er vigtigt for AaB er, at jeg gør mit job godt og at jeg sørger for at vi vinder nogle kampe. Jeg siger bare, at man ikke må lyve.«

Så der er intet der indikerer, at din job skulle være i fare?

»Nu er det jo ikke spillerne, der vælger, om træneren skal blive eller ej. Normalt.«

Hvad er det der er blevet løjet om?

»Det må du selv finde ud af. Jeg siger bare, at man ikke må lyve. Så kan jeg godt blive lidt vred. Der bliver insinueret, at der ikke bliver talt med spillerne. Så spørg spillerne om der bliver snakket med dem, og den journalist, der laver det dér, ham skal vi nok få snakket med.«

Hvem er det?

»Det må du selv finde ud af. Jeg siger ikke mere.«