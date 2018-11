Det var ikke selve opgøret mellem Vejle og Horsens, der fik mest opmærksomhed efter slutfløjtet.

Det gjorde en episode med Vejle Boldklubs træner, Adolfo Sormani. Den italienske træner havde nemlig karantæne og var derfor ikke tilladt nogen former for kommunikation med holdet under kampen.

Men den karantæneramte træner blev ikke desto mindre fanget i at tale i telefon fra sin position på tribunen. Og umiddelbart efter blev målmandstræner Marco Ferrari set med en gul øresnegl, der hoppede ud af øret. Det viste tv-billeder hos TV3 Sport.

Det førte efterfølgende til spekulationer om, hvorvidt Vejle-træneren havde brudt reglerne i forbindelse med sin karantæne. Nu reagerer Fodboldens Disciplinærinstans på sagen. Formand Jens Hjortskov fortæller til B.T. Sport, at man i disciplinærinstansen vil kigge på sagen.

Det siger reglerne Sådan må en karantæneramt træner agere i forbindelse med en kamp, ifølge reglementet. Pågældende må på karantænedagen fra 1 time før kick-off, og indtil slutsignalet har lydt, ikke befinde sig tættere på holdet end på det pågældende stadions tilskuerpladser.

Vedkommende må således i det pågældende tidsrum hverken være til stede på spillepladsen, i omklædningsrummet eller andre steder, hvor direkte eller indirekte kontakt med holdet eller enkelte spillere kan opnås.

»Jeg vil gerne starte med at slå fast, at vi på nuværende tidspunkt ikke ved, om der reelt er en sag,« fortæller Jens Hjortskov og fortsætter:

»Jeg så godt situationen, og jeg har også set udlægningerne om sagen. Det er dog ikke noget, vi har forholdt os til endnu. Men vi vil kigge på sagen, og vi er opmærksomme.«

Jens Hjortskov fortæller, at det efter hver superligarunde er standardprocedure at tjekke de indberetninger, der måtte opstå. Episoden med Adolfo Sormani er ingen undtagelse, og derfor vil man formentlig kigge på sagen allerede tirsdag. Altså i dag.

»Nu skal vi blandt andet kigge videomateriale igennem for at finde ud af, om der er en sag. Og hvis det viser sig, at der er en sag, vil vi bede Vejle om en redegørelse,« siger Jens Hjortskov.

Adolfo Sormani ses her inden kampen mod Horsens. Foto: Claus Fisker

Hvad skal I ellers kigge igennem ud over videomateriale?

«Det kan jeg ikke kommentere på.«

»Og vi ved heller ikke endnu, hvilken kategori den her sag falder ind under. Det må vi kigge på først.«

