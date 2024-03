Alexander Lind lægger to år på sin Silkeborg-kontrakt, så den gælder frem til sommeren 2028.

Superligatopscorer Alexander Lind forlænger sin kontrakt med Silkeborg IF, så den nu gælder frem til sommeren 2028.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

I forvejen havde Lind kontrakt til sommeren 2026.

- Vi havde egentlig god tid tilbage af vores oprindelige aftale med Alexander, men vi vil selvfølgelig gerne kvittere for hans flotte udvikling, som han har været igennem den seneste lange periode, hvor han har været fri for skader.

- Selvfølgelig er vi også glade for at få papir på en endnu længere aftale med en af 3F Superligaens varmeste spillere, siger Silkeborg-sportschef Jesper Stüker.

21-årige Lind har været flyvende i denne sæson og har scoret ti mål i Superligaen. Dermed fører han topscorerlisten med Brøndbys Nicolai Vallys.

Han kom til klubben fra Hørning IF i 2016 og blev en del af Silkeborgs talentudviklingsprogram.

I december 2019 fik han som 17-årig sin debut på højeste niveau, da han blev indskiftet i sidste minut af en superligakamp mod Lyngby.

Det store gennembrud er kommet i denne sæson, hvor han scorede i syv kampe i træk i august og november.

Lind erklærer sig stolt over kontraktforlængelsen.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg elsker klubben, og jeg har altid følt mig utrolig godt tilpas i SIF. Klubben har vist stor tillid til mig, da jeg kæmpede mig tilbage fra mine skader, og alle i SIF ved, hvor hårdt jeg har kæmpet for at nå hertil i dag.

- Jeg har arbejdet stenhårdt for at blive en vigtig del af den klub, jeg anser som min klub, siger Alexander Lind.

/ritzau/