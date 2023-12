Alexander Lind fik rødt kort for at tackle Martin Fraisl, der er sendt med ambulancen efter sammenstød.

Superligaens og Silkeborgs topscorer, Alexander Lind, fik kun 30 minutter på banen i mandagens kamp mod FC Midtjylland.

Allerede efter en halv time fik Lind rødt kort efter et voldsomt sammenstød med FCM-keeper Martin Fraisl.

Lind blev sendt afsted på en friløber, og i sin jagt på at komme først på bolden gik han hensynsløst ind i en tackling på Fraisl, der fik Linds knæ i hovedet.

Fraisl lå længe helt stille i græsset, og man frygtede det værste, men efter et par minutter bevægede målmanden sig og var i stand til at klappe ud mod tilskuerne, da han blev båret fra banen.

Ifølge TV3 Sport kunne målmanden selv gå ind i den tilkaldte ambulance.

Lind havde det tydeligvis forfærdeligt med sin gerning. Han ville undskylde over for målmanden, men FCM-spillere sendte ham væk, før han blev præsenteret for det røde kort.

Derefter forlod Lind banen i meget bevæget tilstand.

Efter nogle minutters pause blev kampen genoptaget ved stillingen 1-0 til FCM.

Lind er med sine ti mål i sæsonen ligaens topscorer, men det bliver ikke til flere ligamål for ham i 2023, da han nu kan se frem til karantæne i Silkeborgs sidste ligakamp i kalenderåret mod Lyngby på søndag.

/ritzau/