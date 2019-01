Vendsyssels forsvarsspiller Jakob Hjorth har ikke været i aktion for superligaklubben siden tredje spillerunde, da han 29. juli sidste år måtte udgå af udekampen mod FC Nordsjælland.

Det er der en rigtigt grund til.

I kampen pådrog han sig en hjernerystelse, og mere end fem måneder senere døjer han stadigvæk så meget efter hjernerystelsen, at han kan ikke kan træne med holdkammeraterne i Hjørring.

Det fortæller han til TV2 Sport.

» I de seneste mange måneder har det været meget op og ned. For tre måneder siden var jeg indlagt og sad i kørestol, og jeg kunne ikke gå selv,« siger Jakob Hjorth.

Han fortsætter:

»Specialisterne siger, at man ikke kan sige noget konkret, så snart du kommer ud over de første tre måneder, så det er svært at spå om, hvornår jeg kan vende tilbage til fodboldbanen,« siger Jakob Hjorth til TV2 Sport.

Han tilføjer, at specialisterne håber, at han kan påbegynde træningen i marts, men at et comeback ikke kan forudsiges med sikkerhed.

Vendsyssel hentede 19 point i 20 kampe i efteråret, hvilket rækker til en 12.-plads i Superligaen. Vendelboerne hentede seks point i de tre kampe, som den 24-årige forsvarsspiller nåede at deltage i inden sin hjernerystelse.

/ritzau/