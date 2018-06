Edison Flores blev Perus topscorer i VM-kvalifikationen sammen med Paolo Guerrero. Begge scorede fem gange.

Saransk. To mål i 47 superligakampe som kantspiller er næppe noget, der får Danmarks VM-forsvar til at ryste af skræk, inden VM-premieren mod Peru lørdag aften.

Peruaneren Edison Flores har ikke for alvor imponeret fodboldfans på de danske stadioner i de to sæsoner, han har spillet for AaB.

I bedste fald har man i små glimt kunnet se, hvorfor han i hjemlandet regnes som en sublim dribler og en kampafgørende spiller.

I den sydamerikanske VM-kvalifikation har den 170 centimeter høje kantspiller til gengæld været en af nøglerne til, at Peru er kvalificeret til VM for første gang siden 1982. Fem gange scorede Flores i kvalifikationen.

Det er på baggrund af landsholdspræstationerne, at AaB's sportsdirektør, Allan Gaarde, har sat næsen op efter et stort salg på den anden side af VM.

Gaarde håber, at klubben ligesom med camerouneren Christian Bassogog kan slå kapital af en god slutrunde trods en middelmådig superligakarriere.

I VM-kvalifikationen var Flores fast starter for Peru, men før VM er det usikkert, om han på trods af sin flotte landsholdsstatistik må tage til takke med en jokerrolle i Rusland.

Danmarks assisterende landstræner, Jon Dahl Tomasson, har også kunnet se de forskellige sider af Edison Flores. Han vurderer, at niveauforskellen mellem klub- og landshold kan være et spørgsmål om motivation.

- Generelt når man snakker om Peru, så har de en passion for deres land, lidt ligesom vi har en holdånd og er stolte af at være danskere. Det kan man tydeligt se på den måde, som de gør.

- Men man skal også se på de relationer Flores har med dem, som han spiller sammen med. Han er dygtig til at komme ind i feltet på de rigtige tidspunkter for Peru, siger Jon Dahl.

Forsvarsspilleren Henrik Dalsgaard trænede med i eksklubben AaB for at holde formen ved lige, efter at Brentfords sæson sluttede tidligt i begyndelsen af maj.

I Aalborg havde Dalsgaard mulighed for at studere Flores på nærmere hold og spørge sine tidligere holdkammerater om, hvordan man kan gøre livet surt for dribleren.

Starter Flores inde for Peru, kan det meget vel blive som direkte modstander for Dalsgaard på Danmarks højre back.

Under træningsopholdet i AaB nåede Dalsgaard dog ikke at få en forsmag på den duel.

- Træneren var sød og satte os på samme hold hver eneste gang, så der var ikke nogle direkte dueller, siger Dalsgaard.

Blandt Perus landsholdsjournalister er der stor tvivl om, hvorvidt Edison Flores starter inde, eller om landstræneren stiller med både Jefferson Farfán og Paolo Guerrero i offensiven.

Landstræner Ricardo Gareca vil ikke ud med, hvor Flores står efter et blandet forår i Superligaen.

- Jeg ved godt, hvordan han gør det i Danmark, men jeg ved også noget mere om ham, men mere vil jeg ikke sige om ham, siger Gareca.

/ritzau/