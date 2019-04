Til sommer er det slut i AaB - Kasper Pedersen vil prøve sig af i udlandet.

Og det er til dels kærligheden, der afgør fremtiden.

»Min kæreste er fra Norge, og det er da ikke usandsynligt, at vi kigger den vej, men andre lande har også interesse,« siger Kasper Pedersen til AaBs hjemmeside.

Den 26-årige forsvarsspiller har været i AaB siden 12-årsalderen, men han erkender, at det er nu eller aldrig, hvis udlandet skal prøves af.

Kasper Pedersen var senest i aktion torsdag aften i pokalsemifinalen mod Brøndby. Foto: Lars Møller

»Det er svært at forlade den klub, man elsker, og hvor jeg har tilbragt over halvdelen af mit liv, men jeg er meget bevidst om, at hvis jeg skulle have en chance for at finde en udenlandsk klub, så ville det nok være til sommer - ikke mindst for oplevelsen og for udviklingens skyld,« siger Kasper Pedersen, der er fast mand i AaB-forsvaret ved siden af anfører Jores Okore.

Ifølge AaB har klubben tilbudt spilleren en kontraktforlængelse, men 'der har aldrig været tale om reelle forhandlinger'.

»Det er ingen hemmelighed, at vi meget gerne ville have beholdt Kasper, da vi havde set ham som en krumtap på vores hold i de næste mange år,« siger sportsdirektør Allan Gaarde:

»Samtidig har vi dog forståelse for Kaspers valg om at forsøge sig med et eventyr i udlandet, og han vil altid være velkommen tilbage i AaB.«

Det er blevet til 123 kampe i Superligaen for Kasper Pedersen, i alt er det blevet til 142 turneringskampe.

Med fire superligamål i denne sæson har forsvareren på den konto haft sin bedste sæson.

»Med sin klogskab på banen, sin fysiske styrke og sin hurtighed har Kasper igennem årene udviklet sig til en meget dygtig forsvarsspiller i Superligaen, hvor han også er et stærkt offensivt kort på standardsituationer, og vi ønsker ham al mulig held og lykke, når det om et par måneder slutter i AaB,« siger Allan Gaarde.

Med torsdagens pokalexit mod Brøndby har AaB kun Superligaens nedrykningsspil tilbage at koncentrere sig om.