Inden genstarten af Superligaen er flere klubber ved at få arrangeret testkampe som et led i forberedelserne.

Silkeborg har arrangeret en testkamp ude mod Vejle, som skal spilles på lørdag for lukkede døre.

Esbjerg har planer om en testkamp hjemme mod Fredericia, der skal afvikles på fredag uden tilskuere.

Og flere af de øvrige klubber i Superligaen forbereder eller håber på at spille testkampe inden genstarten af dansk fodbold 28. maj.

Udfordringen er, at det blandt andet kræver, at alle spillere bliver testet for coronavirus inden kampene.

Testkampene skal desuden afvikles under samme sundhedsmæssige forholdsregler som turneringskampe. Det kræver afsprittede bolde, flere bolddrenge og den slags.

Jacob Krüger, teknisk chef i Vejle Boldklub, glæder sig over, at Divisionsforeningen har muliggjort testkampe inden genstarten i Superligaen og 1. division.

- Vi er glade for, at fans og andre interesserede har accepteret at NordicBet Liga-holdets træninger er lukket for alle.

- Det gælder også den kommende vigtige test mod Silkeborg fra Superligaen, som bliver vores eneste forberedelseskamp, inden det går løs i turneringen igen, siger Krüger til klubbens hjemmeside.

Vejle oplyser, at spillertruppen, trænerstaben og sundhedsstaben skal igennem et testprogram i Randers på tirsdag.

Også Esbjerg satser på at få spillet lidt inden ligaens genstart.

- Det har været et ønske fra mange klubber at spille en eller måske to træningskampe, inden vi skal i gang igen, og nu bliver det så muligt.

- Vi skal have testet spillerne i starten af den kommende uge, og efter planen spiller vi mod Fredericia på fredag, sagde sportschef Jimmi Nagel Jacobsen fredag til JydskeVestkysten.

Ligesom med turneringskampene bliver testkampene spillet uden tilskuere.

/ritzau/